Die LCNB Corp. (ISIN: US50181P1003, NASDAQ: LCNB) zahlt für das zweite Quartal 2021 eine Dividende in Höhe von 0,19 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2021 (Record date: 1. Juni 2021), wie am Montag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,76 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 17,99 US-Dollar (Stand: 17. Mai 2021) einer aktuellen ...

