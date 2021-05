Sixt: Heiße Sommer-Aussichten

Die Aktie von Sixt (WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326) wurde im ersten Quartal 2020 in die Tiefe gerissen. Doch es folgte eine beeindruckende Aufholjagd, die zuletzt sogar in neuen Rekordhochs mündete. Die Anleger werden offenbar immer optimistischer, was die weiteren Zukunftsaussichten des Auto-Vermieters anbelangt.

Wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen Mobilitäts-Einschränkungen verzeichnete Sixt im vergangenen Jahr einen scharfen Umsatzeinbruch. Auch im neuen Jahr hinterließ die Pandemie deutliche Spuren in den Geschäftsbüchern des Konzerns. So verringerten sich die Erlöse im ersten Quartal 2021 auf Jahressicht um 33 Prozent auf 329,9 Mio. Euro.

Positiver Trend seit März

Allerdings zeichnete sich laut Sixt zum Ende des ersten Quartals eine positive Entwicklung ab, denn im März wurde bereits wieder ein positives Konzernergebnis vor Steuern (EBT) und ein Umsatz auf Vorjahresniveau verbucht. Laut dem in Pullach im Landkreis München ansässigen Unternehmen zieht insbesondere in den USA die Nachfrage wegen der Fortschritte bei der Impfkampagne und Lockerungen der Corona-Restriktionen wieder an.

