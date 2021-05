EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

VZ Holding AG: VZ Gruppe beteiligt sich an Londoner Finanzberatungsfirma



18.05.2021 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung



Source: VZ Holding AG / SIX: VZN / ISIN: CH0528751586

Adriano Pavone Petra Märk Leiter Medienarbeit Head Investor Relations Telefon: +41 44 207 25 22 Telefon: +41 44 207 26 32 E-Mail: adriano.pavone@vzch.com E-Mail: petra.maerk@vzch.com

Lumin Wealth ist ein Independent Financial Advisor (IFA), der wie die VZ Gruppe unabhängige Beratung gegen Honorar anbietet. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet, beschäftigt rund 40 Expertinnen und Experten und ist vorwiegend im Raum Nord-London tätig. Die VZ Holding AG beteiligt sich mit 50.1 Prozent an Lumin Group Ltd mit dem Ziel, in fünf Jahren die restlichen Anteile zu übernehmen. Lumins Management will das Unternehmen gemeinsam mit der VZ Gruppe weiterentwickeln.Auf Ertrag und Gewinn der VZ Gruppe wird sich diese Beteiligung vorerst nicht wesentlich auswirken. CEO Matthias Reinhart sieht die neue Partnerschaft als ideales Sprungbrett, um in den britischen Markt einzusteigen: «Wir haben Lumin als kompetenten und vertrauenswürdigen Anbieter kennengelernt, der wie wir auf Transparenz und Professionalität setzt. Ich bin überzeugt, dass alle Beteiligten von diesem Schritt profitieren werden.»«Wir könnten uns keinen besseren Partner wünschen als die VZ Gruppe», sagt Martin Cotter, einer der beiden Geschäftsführer von Lumin. «Ihre Erfolgsgeschichte ist beeindruckend, und ihre langfristige Ausrichtung kombiniert mit ihrer finanziellen Stärke sind eine grosse Chance für uns. Gemeinsam können wir unsere Kunden noch besser betreuen und weitere IFA mit ins Boot holen.»



Zum VZ

Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zug, und das VZ ist an 34 weiteren Standorten in der ganzen Schweiz und in Deutschland präsent.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.