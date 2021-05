EQS Group-Ad-hoc: Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Vertrag

Schindler mit Grossauftrag für Ägyptens neue Hauptstadt



18.05.2021

Schindler hat den Zuschlag erhalten, insgesamt 129 Aufzüge für sechs Bürotürme zu liefern und zu installieren, die derzeit in der neuen ägyptischen Verwaltungshauptstadt gebaut werden - dem Hightech-Modell für Ägyptens Zukunft. Die Gebäude werden ausserdem mit der Schindler PORT-Technologie ausgerüstet, die Besucher und Büroangestellte schnell und sicher zu den einzelnen Etagen bringt und gleichzeitig den Verkehrsfluss in den Gebäuden optimiert. "Die richtungsweisende neue Hauptstadt Ägyptens wird dank modernster Technologie zu einem der wichtigsten nachhaltigen und intelligenten Stadtprojekte im Nahen Osten", sagte Chang Weicai, General Manager of China State Construction Engineering Corporate Egypt (CSCEC Egypt), der Generalunternehmer für dieses Projekt. "Schindler-Produkte einschliesslich der Schindler PORT-Technologie werden für intelligente und menschenzentrierte urbane Mobilität in der neuen Hauptstadt sorgen." Die Stadt, die bislang nur Neue Verwaltungshauptstadt genannt wird, ist Ägyptens erste Smart City. Sie erstreckt sich über 700 Quadratkilometer in der Wüste östlich von Kairo und ist damit so gross wie Singapur. Konzipiert als das neue Verwaltungszentrum des Landes, soll sie 6,5 Millionen Menschen beherbergen. Die offizielle Eröffnung ist für Ende 2021 geplant. "Schindler ist seit fast 150 Jahren ein Pionier der Aufzugsindustrie und wir setzen alles daran, branchenführend zu bleiben", sagte Thomas Oetterli, CEO von Schindler. "Ich bin stolz darauf, dass durch unsere hochmoderne Technologie die Menschen in Ägyptens neuer Hauptstadt nachhaltig, sicher und effizient befördert werden können.' Über Schindler:

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 65 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Mehr Informationen:

