Der amerikanische Dienstleister Chemed Corporation (ISIN: US16359R1032, NYSE: CHE) gibt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,34 US-Dollar bekannt. Die Auszahlung der 200. Quartalsdividende in Folge erfolgt am 16. Juni 2021 (Record day: 27. Mai 2021). Die Gesamtauszahlung beträgt 1,36 US-Dollar auf das Jahr hochgerechnet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 479,28 US-Dollar (Stand: 17. Mai 2021) einer aktuellen Dividendenrendite ...

