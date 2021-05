Im August 2019 hatte Bayer die Biotech-Gesellschaft BlueRock Therapeutics für einen Unternehmenswert in Höhe von einer Milliarde Dollar in Form von Upfront- und Meilensteinzahlungen übernommen. Der Zukauf konnte am Montag eine hochinteressante strategische Allianz vermelden und geht damit den nächsten Schritt.Die Bayer-Tochter BlueRock Therapeutics ist mit Fujifilm Cellular Dynamics sowie Opsis Therapeutics eine Forschungs- und Entwicklungsallianz eingegangen. Gemeinsam soll die Entdeckung und Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...