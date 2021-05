DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS ENERGY - Der Energiekonzern sucht einen Standort für die industrielle Fertigung von Elektrolyseuren, mit denen Wasserstoff produziert wird. Um den Zuschlag gebe es einen konzerninternen Wettbewerb, ist aus Industriekreisen zu hören. Großes Interesse soll es in Görlitz, Berlin und Mülheim geben. "Wasserstoff ist einer der wesentlichen Bausteine für den Erfolg der Energiewende", sagte Siemens-Energy-Vorstand Jochen Eickholt dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

MUTARES - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares peilt für dieses Jahr ein Dutzend Transaktionen an und ist gerade dabei, einem bekannten internationalen Autozulieferer eine größere sanierungsbedürftige Sparte abzukaufen. Das sagte Vorstandsmitglied Johannes Laumann. "Wir werden einen Zukauf in der Automobilbranche bekanntgeben, mit 400 Millionen Euro Umsatz." Es gehe um eine Herauslösung, einen "Carve-out eines großen Konzerns". Der Verkäufer sei nicht Bosch oder ZF oder Continental, aber "in derselben Liga" und im Ausland ansässig. (FAZ)

GENERALI - Die Corona-Pandemie wird zusammen mit den niedrigen Zinsen eine ganze Reihe von Versicherungsunternehmen unter Druck bringen. Das sagte Giovanni Liverani, Deutschlandchef des Versicherers Generali. "Aktuell wird vieles von der Pandemie zugedeckt, aber bald wird man Unternehmen sehen, die mehr Kapital brauchen", sagte er. Die Generali sei kapitalstark und würde auch zukaufen. Allerdings will Liverani kein Unternehmen übernehmen, bei dem klassische Lebensversicherungen mit Zinsgarantien eine große Rolle spielen. Diese Form der Lebensversicherung führe zu einem "toxischen Bestand mit hohen Risiken für das eigene Unternehmen", sagte er. (Süddeutsche Zeitung)

WIRECARD - Ein als Verschlusssache eingestuftes Gutachten des Bundesrechnungshofs zum Fall Wirecard an den Bundestag kommt zu einem verheerenden Urteil: "Keiner der Akteure - Bundesfinanzministerium (BMF), Bundesjustizministerium (BMJV), Deutsche Bundesbank, Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR - hat die Brisanz des Falles Wirecard frühzeitig erkannt und seine Handlungsoptionen ausgeschöpft, um die Aufklärung mit Nachdruck voranzutreiben und Fehlverhalten zu unterbinden", heißt es darin. (Handelsblatt)

DOORDASH - Der US-Essenslieferdienst Doordash bereitet sich auf einen Start in Deutschland vor. Das Unternehmen schrieb am Montag 15 Stellen aus, dabei geht es um die Besetzung von Positionen in Management, Strategie und Personal in Berlin. Wann der Start erfolgen soll, ist noch nicht klar. Im April hatte Uber erklärt, dass es seinen Essensdienst Uber Eats in "wenigen Wochen" nach Deutschland bringen werde. Uber plant einen Start zunächst in Berlin. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 01:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.