Tesla-Chef Elon Musk ist zuversichtlich für den Start der Autoproduktion in Grünheide noch in diesem Jahr. "Wir machen ziemlich gute Fortschritte", sagte Musk am Montag Reuters TV während des Besuchs der Baustelle. "Aktuell sieht es danach aus, dass wir mit der Herstellung Ende des Jahres beginnen können."

