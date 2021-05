Original-Research: Alexanderwerk AG - von GSC Research GmbH

2020 trotz Corona mit kräftiger Gewinn- und Dividendensteigerung

Das vergangene Geschäftsjahr 2020 konnte die Alexanderwerk AG trotz der Corona-Krise deutlich über unseren letzten Schätzungen abschließen. Und auch bedingt durch einige Großaufträge ist die Gruppe mit einem sehr guten Auftragspolster in das laufende Jahr gestartet. Daher erwarten wir für 2021 kräftige Erlös- und Ergebnissteigerungen. Wenngleich wir nach Abarbeitung der Großprojekte wieder von einem etwas ermäßigten Umsatzniveau ausgehen, sehen wir den Konzern auf einem guten Weg, das Geschäftsvolumen über gewisse Schwankungen hinweg bei ansprechenden Margen sukzessive nachhaltig über die Marke von 30 Mio. Euro hieven zu können.



Dabei ist zu berücksichtigen, dass Großaufträge je nach Zeitpunkt der Auslieferung und damit Umsatz- und Ergebniswirksamkeit immer gewisse Ausschläge mit sich bringen können. Insbesondere Lieferengpässe, von denen aktuell auch in vielen Branchen berichtet wird, können dabei auch zu unverschuldeten Produktionsverzögerungen führen, aus denen unter Umständen auch Umsatzverschiebungen ins Folgejahr resultieren können. Der Anleger sollte jedoch durch derartige stichtagsbezogene Effekte nicht die seit Jahren nachhaltig positive Entwicklung der Alexanderwerk-Gruppe aus den Augen verlieren.



Zudem ist der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von knapp 54 Prozent und einer Nettoliquidität von fast 10 Mio. Euro sowohl für das anhaltende Corona-Umfeld als auch für weiteres Wachstum sehr solide aufgestellt. Hier ist angesichts der erfolgreichen Entwicklung der ausländischen Niederlassungen auch eine weitere Verstärkung der internationalen Präsenz durch eine zusätzliche Vertriebsgesellschaft in Südostasien geplant. Darüber hinaus halten wir mittel- bis langfristig auch Akquisitionen für denkbar. Auch vor dem Hintergrund der ehemals existenzgefährdenden Situation vor dem 2012 vollzogenen Turnaround hält der Vorstand jedoch eine sukzessive weitere Erhöhung der finanziellen Rücklagen und damit des Handlungsspielraums fest im Blick.



Dabei weist die Alexanderwerk-Aktie auf Basis des Dividendenvorschlags aktuell eine Ausschüttungsrendite von 2,9 Prozent auf, die bei Ansatz unserer Schätzung für 2021 noch auf 3,8 Prozent steigen könnte. Auf Grundlage unseres deutlich auf 29,00 Euro angehobenen Kursziels bietet das Papier derzeit ein Upside-Potenzial von knapp 21 Prozent. Daher erhöhen wir unser Rating für den Anteilsschein des Remscheider

Spezialmaschinenherstellers auf 'Kaufen'. Orders sollten angesichts des geringen Handelsvolumens immer limitiert erteilt werden.

