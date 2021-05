DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Buddhas Geburtstag" geschlossen.

Amazon will sich einem Bericht zufolge mit dem Filmstudio MGM verstärken. Wie das Nachrichtenportal The Information berichtet, laufen derzeit Gespräche mit dem Studio, zu dem das James-Bond-Franchise gehört und das über eine große Film- und Serienbibliothek verfügt. Amazon könnte mit einer Übernahme, für die der US-Konzern laut Bericht 7 bis 10 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen müsste, sein Streamingangebot deutlich ausweiten. MGM gehört derzeit einer Gruppe Finanzinvestoren. Bei The Information hieß es, dass der Stand der Gespräche nicht bekannt ist und dass diese auch scheitern könnten. Zuvor war bereits spekuliert worden, dass Apple Interesse haben könnte, nachdem sich MGM sich vergangenes Jahr selbst zum Verkauf gestellt hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +19,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +2,7% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.174,75 +0,25% Nasdaq-100-Indikation 13.386,50 +0,49% Nikkei-225 28.451,34 +2,25% Hang-Seng-Index 28.540,82 +1,23% Kospi 3.173,42 +1,24% Shanghai-Composite 3.525,43 +0,22% S&P/ASX 200 7.076,40 +0,75%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - In Taiwan schießt der Index phasenweise sogar um 5 Prozent nach oben, nachdem er an den Vortagen aus Sorge um hohe Corona-Infektionszahlen kräftig Federn gelassen hatte. In Tokio sprechen Teilnehmer von Zuversicht angesichts der in immer mehr Teilen der Welt zu beobachtenden Lockerungen und Wiederöffnungen nach der Pandemie. Die dortige Zuversicht fußt auch darauf, dass im Laufe der Woche Massen-Covid-19-Impfprogramme beginnen. In Hongkong begründet KGI Securities die dortigen neuerlichen Gewinne mit Hoffnungen, dass die chinesische Notenbank das Tempo ihrer restriktiveren Geldpolitik nicht beschleunigen dürfte, nachdem die Einzelhandelsumsätze zuletzt nicht so stark zugelegt hätten, wie allgemein erwartet. In Südkorea sorgen Hoffnungen auf mehr verfügbaren Covid-19-Impfstoff für Zuversicht, nachdem US-Präsident Joe Biden angekündigt hat, global mehr Impfstoff zur Verfügung stellen zu wollen. Unter den Einzelwerten in Tokio reagieren Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,5%) positiv auf den Quartalsausweis mit einem Anstieg des Nettogewinns um 47 Prozent. Gut kommen auch die Geschäftszahlen des Reifenherstellers Bridgestone (+1,9%) an.

US-NACHBÖRSE

Fisker gaben nach Vorlage der Quartalszahlen auf Nasdaq.com um 2,5 Prozent nach. Im regulären Handel zuvor war der Kurs noch um fast 7 Prozent gestiegen. Der Elektroautobauer, der Ende 2022 sein erstes Modell bauen will, hatte den Quartalsverlust ausgeweitet. Wenig tat sich bei Twilio (+0,3%), nachdem das auf Cloud-Kommunikation spezialisierte Unternehmen den Kauf der Plattform Zipwhip für 850 Millionen Dollar angekündigt hatte. Toughbuilt Industries machten einen Satz um über 15 Prozent, nachdem der Werkzeughersteller mit der Umsatzentwicklung im Berichtsquartal überzeugen konnte. Aon (+1,8%) profitierten von der Mitteilung der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway der Investorenlegende Warren Buffett, mit über 900 Millionen Dollar bei dem Versicherungsmakler eingestiegen zu sein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.327,79 -0,16 -54,34 12,16 S&P-500 4.163,29 -0,25 -10,56 10,84 Nasdaq-Comp. 13.379,05 -0,38 -50,93 3,81 Nasdaq-100 13.312,91 -0,60 -80,21 3,29 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 880 Mio 850 Mio Gewinner 1.751 2.719 Verlierer 1.579 612 unverändert 148 137

Etwas leichter - Trotz der wiederholten Beschwichtigungen aus Kreisen der US-Notenbank, dass es noch zu früh ist für eine starffere Geldpolitik, weil der derzeitige Inflationsanstieg von vorübergehender Natur sein dürfte, blieb das Thema weiter im Mittelpunkt. Am Anleihemarkt stiegen die Renditen leicht. Für AT&T ging es um 2,7 Prozent abwärts. Der Telekomkonzern und das Medienunternehmen Discovery (-5,1%) wollen ihre Medien-Assets in einem neuen börsennotierten Unternehmen zusammenlegen. Boeing (-0,2%) muss nach einer Anordnung der US-Luftfahrtbehörde FAA alle älteren Flugzeuge des Typs 737 einer Kontrolle unterziehen. Die Fluggesellschaft United Airlines (+2,3%) will die Kapazität im Juli erhöhen und hunderte von Flügen hinzufügen, weil inzwischen mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft sind. At Home Group stiegen um 3,9 Prozent. Der größte Aktionär, CAS Investment Partners, hatte sich in einem Brief an den Vorstand gegen den geplanten Verkauf für rund 2,4 Milliarden Dollar an die Private-Equity-Firma Hellman & Friedman ausgesprochen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,4 0,15 2,8 5 Jahre 0,83 1,9 0,81 47,2 7 Jahre 1,30 1,5 1,28 64,7 10 Jahre 1,64 1,8 1,62 72,5 30 Jahre 2,36 1,3 2,35 71,1

Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen stieg um 1,8 Basispunkte auf 1,64 Prozent, nachdem sie zuletzt von Ständen um 1,70 Prozent wieder deutlicher zurückgekommen war.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:16 % YTD EUR/USD 1,2166 +0,1% 1,2153 1,2144 -0,4% EUR/JPY 132,79 +0,1% 132,72 132,58 +5,3% EUR/GBP 0,8587 -0,1% 0,8596 0,8603 -3,9% GBP/USD 1,4168 +0,2% 1,4138 1,4116 +3,6% USD/JPY 109,14 -0,1% 109,21 109,19 +5,7% USD/KRW 1130,65 -0,6% 1137,41 1134,59 +4,1% USD/CNY 6,4284 -0,2% 6,4392 6,4386 -1,5% USD/CNH 6,4291 -0,2% 6,4424 6,4414 -1,1% USD/HKD 7,7657 -0,0% 7,7665 7,7673 +0,2% AUD/USD 0,7786 +0,2% 0,7768 0,7764 +1,1% NZD/USD 0,7235 +0,3% 0,7213 0,7225 +0,7% Bitcoin BTC/USD 45.219,51 +3,9% 43.516,76 44.628,51 +55,7%

Bitcoin stand unter Druck, konnte sich von seinem Tagestief bei gut 42.000 Dollar jedoch etwas erholen und ging im späten US-Geschäft mit etwa 43.300 Dollar um. Am Freitag hatte die Kryptowährung noch bei rund 49.600 Dollar notiert. Nachdem Tesla-Chef Elon Musk bereits angekündigt hatte, aus Umweltschutzgründen Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel zu akzeptieren, was für Abwärtsdruck gesorgt hatte, implizierte ein Tweet von ihm nun, dass Tesla seine Bitcoin-Bestände abstoßen könnte. Später stellte er aber dann klar, dass Tesla keine Bitcoin verkauft habe. Der Dollar zeigte sich etwas schwächer. Der Dollarindex gab um 0,2 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,52 66,27 +0,4% 0,25 +36,8% Brent/ICE 69,74 69,46 +0,4% 0,28 +35,7%

Die Ölpreise legten etwas zu. Dass die Industrieproduktion in China im April kräftig gewachsen ist, stützte die Erwartung steigender Erdölimporte in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.870,68 1.865,70 +0,3% +4,98 -1,4% Silber (Spot) 28,49 28,18 +1,1% +0,32 +8,0% Platin (Spot) 1.243,75 1.243,33 +0,0% +0,43 +16,2% Kupfer-Future 4,78 4,72 +1,3% +0,06 +35,5%

Das Gold profitierte vom schwächeren Dollar und den anhaltenden Inflationssorgen.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal 2021 geschrumpft, weil der von der Regierung ausgerufene Notstand wegen der Coronavirus-Pandemie den privaten Konsum gedämpft hat. Das BIP sank um 1,3 Prozent, das lag im Rahmen der Konsensprognosen. Auf annualisierter Basis lag der Rückgang bei 5,1 Prozent. Der Rückgang folgt auf ein Wachstum in der zweiten Hälfte des Jahres 2020. Viele Ökonomen sehen den Abschwung als eine vorübergehende Unterbrechung in der Erholung des Landes von der Pandemie. Die privaten Ausgaben fielen um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, das war der erste Rückgang seit drei Quartalen, weil Geschäfte und Restaurants während des Notstandes in Tokio, Osaka und anderenorts entweder geschlossen oder nur zu kürzeren Zeiten geöffnet waren.

APPLE

Der bei Anhängern von Ex-US-Präsident Donald Trump beliebte Onlinedienst Parler ist wieder im App Store von Apple verfügbar.

