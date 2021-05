Selten waren Elektrofahrzeughersteller derart unbeliebt bei den Bullen, wie in den letzten Monaten. Alles was Rang und Namen in der Branche hat, wurde und wird noch immer regelrecht in der Luft zerrissen. Egal ob Tesla, Nio, Xpeng oder auch die BYD-Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...