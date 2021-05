Eine wachsende Risikoaversion hat Gold wieder in den Fokus der Anleger gerückt und zum Wochenstart auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Monaten ansteigen lassen.Inflationsängste haben den Inflationsschutz wieder ins Gespräch gebracht. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares hat dies bei der gehaltenen Goldmenge zum zweiten Anstieg in Folge geführt. Am gestrigen Montag haben sich die Goldbestände von 1.028,36 auf 1.035,93 Tonnen markant erhöht. Aus charttechnischer Sicht hat mit dem ...

