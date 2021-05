Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Volatilität hat in den vergangenen Wochen stark zugenommen. Gestern verzeichnete der DAX trotzdem einen eher ruhigen Handelstag. Heute muss er mit unterschiedlichen Vorgaben zurechtkommen. Die Börsen in Asien schlossen im Plus, die Wall Street verzeichnete Verluste. Bei den Einzelwerten geht es heute um Gold, Barrick Gold, Seagate, Harley-Davidson, Deutsche Telekom, Grenke, Hugo Boss, HelloFresh und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.