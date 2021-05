Köln (ots) - Mit dem neuen Garantiemodell "Toyota Relax" bietet der Automobilhersteller ein Rundum-Sorglos-Paket für seine Modelle an. Ganz gleich, ob Kunden ihren Toyota als Neuwagen bei einem Vertragshändler oder als Gebrauchtwagen privat über ein Inserat gekauft haben: Als Beweis für die Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Fahrzeuge erhalten sie automatisch eine Anschlussgarantie für zwölf Monate** oder 15.000 Kilometer. Voraussetzung ist lediglich, dass der Toyota nicht älter als zehn Jahre ist, eine Gesamtfahrleistung von 160.000 Kilometer nicht überschritten hat und die Inspektion von einem autorisierten und teilnehmenden Toyota Vertragspartner durchgeführt wird. Eine durchgängige Garantiedeckung oder lückenlose Inspektionshistorie sind nicht notwendig.Ein großer Vorteil ist außerdem, dass die europaweite Garantie fahrzeuggebunden ist: Beim Weiterverkauf geht sie auf den neuen Besitzer über. Alternativ können Kunden mit einem gebraucht gekauften Toyota - auch wenn dieser noch nie bei einem Toyota Vertragspartner zur Inspektion war oder das Scheckheft nicht vollständig gepflegt ist - die jährliche Garantieverlängerung in Anspruch nehmen, indem sie eine Inspektion bei einem teilnehmenden Vertragspartner durchführen lassen. Dies schafft Transparenz, Wertstabilität und Planungssicherheit. Denn im Garantieumfang von Toyota Relax sind ein Großteil der Materialkosten für mechanische und elektronische Bauteile sowie die Lohnkosten beim Vertragspartner inbegriffen. Ausgenommen von der Garantie sind lediglich Verschleißteile und ähnliche Bauteile.Toyota Relax gilt für sämtliche Toyota Modelle, die für den europäischen Markt produziert wurden - ganz gleich, ob es sich um Verbrenner oder Elektromotoren, Hybrid- oder Brennstoffzellenfahrzeuge handelt.**Alle Infos sowie rechtliche Hinweise finden Sie hier: https://www.toyota.de/relax* Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax bei allen teilnehmenden Vertragspartnern: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien.**Die Toyota Relax Laufzeit beträgt 12 oder 24 Monate in Abhängigkeit des für das Fahrzeug vorgesehenen Inspektionsintervalls.Pressekontakt:Diese Meldung und weitere Informationen rund um Toyota finden Sie auch unter:www.toyota-media.deIhr Ansprechpartner bei redaktionellen Rückfragen:Thomas Heidbrink, Tel. (02234) 102-2238, Fax (02234) 102-992238Thomas.Heidbrink@toyota.deOriginal-Content von: Toyota Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40803/4917410