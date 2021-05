In den vergangenen Tagen scheint der RWE-Aktie endlich die Bodenbildung gelungen zu sein. Knapp oberhalb der 30-Euro-Marke hat der DAX-Titel nach schwachen Tagen wieder einmal nach oben gedreht. Nun könnte es noch weiter nach oben gehen, von Analystenseite gibt es starken Rückenwind.Jefferies-Analyst Ahmed Farman hat seine Schätzungen an die Quartalszahlen in der vergangenen Woche und die aktuelle Entwicklung der Strompreise angepasst und sein Kursziel für RWE von 43 auf 45 Euro nach oben geschraubt. ...

