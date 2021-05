Witzmünze DogeCoin ist die Überraschung des Jahres. Dicht gefolgt von der GameStop-Aktie (WKN: A0HGDX). Wie konnte es so weit kommen? Ist die Börse völlig durchgedreht? Ja, genau das wäre eine Möglichkeit. Hin und wieder geben hier einige Investoren ihre Ratio an der Garderobe ab. Die Profis lachen sich kaputt und halten sich fern. Jede Generation erlebt ihren ganz persönlichen Zusammenbruch an der Börse. Ob mit Eisenbahn, Internet oder Kryptomünzen. Doch müssen die Kurse von DogeCoin und der GameStop-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...