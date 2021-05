In unserer Reihe "Wusstet ihr, dass…" gibt es regelmäßig einen Funfact für euch. Dieses Mal Thema: Beim Unicode-Konsortium könnt ihr euer Lieblingsemoji - oder ein anderes Zeichen - adoptieren. Ohne Emojis wäre Onlinekommunikation eine andere. Sie verleihen einer Aussage Nuance, vermitteln Information und sind mittlerweile auch der Business-Kommunikation kaum mehr wegzudenken - Slack anyone? Aber wusstet ihr, dass man die kleinen Bilder - neben allen anderen Zeichen des Unicode-Standards - adoptieren kann? Mit der Adoption unterstützt ihr das Unicode-Konsortium bei seiner Arbeit an ...

