Die Medienbranche bleibt nach zwei großen Deals (DER AKTIONÄR berichtete) in Bewegung. Amazon soll an den Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Filmstudios interessiert sein, berichtet die Financial Times. Die Verhandlungen liefen bereits seit Wochen. Klappt der Deal, wäre dies ein Pfund im Kampf um Streaming-Marktanteile.MGM ist eines der wenigen noch nicht von einem Großkonzern geschluckten Hollywood-Filmstudios. Größter Anteilseigner von MGM ist der Hedgefonds Anchorage Capital. Laut Financial Times will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...