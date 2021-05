Die Vorzeichen waren da: Der Silberpreis hat sich in den vergangenen Tagen nach oben gearbeitet. Gestern schaffte das Edelmetall dann den Ausbruch über den ersten wichtigen Widerstand bei 28 Dollar. Die Silberproduzenten feiern bereits: Ganz vorne gestern in der Gewinnerliste die Aktie von Hecla Mining. Der größte nordamerikanische Silberproduzent verzeichnete ein Tagesplus von 16,5 Prozent. Auch andere Silberproduzenten wie First Majestic oder auch Pan American Silver starteten mit hohen Gewinnen ...

