Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete zwar mit leichten Gewinnen in den Handelstag, so die Analysten der Helaba.Im Verlauf habe sich jedoch einmal mehr gezeigt, dass das Interesse an vermeintlich sicheren Anlagen eher gering sei. Ein Faktor sei dabei die allgemein abnehmende Risikoaversion, da die Inzidenzen weiter zurückgehen würden und Lockerungen der Corona-Maßnahmen in einigen Bundesländern gestartet seien. Zudem scheinen sich die Marktteilnehmer allmählich auf eine gemächlichere Gangart der EZB einzustellen, so die Analysten der Helaba. Die Notenbank dürfte zwar einem weiteren Renditeanstieg entgegenwirken, die Erwartungen, dass das Pandemieprogramm im Sommer zurückgefahren werde, würden vermutlich aber nicht so schnell verschwinden. ...

