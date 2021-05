DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 26 / 2021) mit einem führenden Öl- und Gasdienstleister in den VAE



18.05.2021 / 09:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



18. Mai 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 26 / 2021) mit einem führenden Öl- und Gasdienstleister in den VAE Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 18. Mai 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit einem großen Öl- und Gasdienstleister in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bekannt. Seit mehr als vier Jahrzehnten steht der Kunde für kompetente Lösungen und professionelle Dienstleistungen im Öl- und Gassektor. Mit der Konstruktion und Fertigung hat das Unternehmen sein Portfolio erweitert und bietet die Montage sowie Installation von Turbinen, Aufzügen und andere wesentliche Infrastruktur für Öl- und Gasanlagen sowie die Vor-Ort-Fertigung von mechanischen Anlagen an. Die Bauabteilung des Unternehmens beschäftigt eigene Langzeitmitarbeiter und besitzt auf einem 23.000 m² großen Fabrikationshof eigene Anlagen und Geräte wie Kräne, Schweißgeräte und Sattelschlepper. Die RIB wurde mit der digitalen Transformation verschiedener Prozesse des Kunden beauftragt. Dies betrifft die sechs Geschäftsbereiche und operativen Kernfunktionen wie das Finanzwesen, die Beschaffung, das Projektgeschäft, das Personalwesen, das Qualitätsmanagement sowie das Dokumentenmanagement. Das strategische Projekt wurde nach einer eingehenden Bewertung der verschiedenen weltweit verfügbaren Lösungen und Serviceanbieter vergeben, um eine umfassende Unternehmenstransformation durch eine zuverlässige digitale Plattform voranzutreiben. Betreut und begleitet wird das Projekt durch Levtech Consulting, einem globalen Allianzpartner der RIB. Anilesh Kumar, Geschäftsführer von Levtech Consulting: "Bei unseren Kunden handelt es sich vielmehr um Partner, mit denen wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten - gemeinsam suchen wir bei jedem neuen Projekt nach den richtigen Werten und Synergien. Der Öl- und Gasdienstleister aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit dem wir zusammenarbeiten, verfolgt große Expansionspläne sowie eine nachhaltige Vision in Bezug auf Umwelt und Gemeinschaft. Wir freuen uns darauf, diesen wichtigen Kunden als strategischen Partner auf dem Weg in eine digitale Zukunft zu begleiten. Daten werden für die Dienstleistung in der Öl- und Gasindustrie immer wichtiger und wir wollen unserem Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei der Versorgung dieser Branche verschaffen." Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

18.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de