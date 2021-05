NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Dynamik sei etwas gedämpft, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Er verwies darauf, dass der Wohnimmobilienkonzern am Jahresausblick nichts geändert habe, ungeachtet des jüngst aufgestockten Aktienrückkaufprogramms und des überarbeiteten Berliner Mietendeckels. Unter den Immobilien-Papieren mit höherer Rendite bevorzugt er LEG./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 01:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2021 / 01:34 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0775917882

