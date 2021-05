Spannende Entwicklung beim Silber-Preis

Trotz des Tagesverlaufs am Montag mit Plus 2,83 Prozent zeigt die kurzfristige Slow-Stochastik beim Silberpreis weiterhin ein Kaufsignal an. Der Trendfolge-Indikator MACD hat ebenfalls noch Potential nach oben. Das Momentum stützt die aktuelle Verfassung und das Handelsvolumen ist leicht erhöht.

Das Obere Bollinger-Band verläuft allerdings bei 28,03 US-Dollar. Dies könnte dazu führen, dass dieses Niveau und somit auch die untere Linie des langfristigen Aufwärtstrends nochmals getestet werden könnten. Dies wäre allerdings eine ganz normale und auch gesunde Reaktion.

Weiter steigende Silber-Preise möglich

Der übergeordnete Ichimoku-Indikator bläst ebenfalls ins Horn weiter steigender Silbernotierungen. Die 38-Tage-Linie dreht bereits nach oben. Die beiden längeren Pendants 100- und 200-Tage-Linie sind noch flach verlaufend. Hier dürfte sich aber auch demnächst eine Tendenz nach oben ergeben.

Der Silberpreis (USD) zeigt seit dem Juli 2020 eine deutliche Outperformance zu seinem "großen Bruder" Gold (USD). Hier gibt es keinerlei Anzeichen einer möglichen Änderung. Im Soge einer ebenfalls positiven Gold-Entwicklung könnte sich das weiterhin Kurssteigernd auswirken.

