Nach Darstellung von SMC-Research ist das erste Quartal 2021 der Biofrontera AG noch durch Bremseffekte der Pandemie beeinträchtigt worden, doch seit März zeichne sich eine deutliche Belebung der Geschäftsentwicklung ab. Aufgrund verstärkter Vertriebsaktivitäten erwartet SMC-Analyst Holger Steffen eine Beschleunigung des Aufwärtstrends und bestätigt sein Urteil "Speculative Buy".

Laut SMC-Research sei das erste Quartal 2021 von Biofrontera noch durch die Bremseffekte der Pandemie beeinträchtigt worden, doch seit März zeichne sich eine deutliche Belebung der Geschäftsentwicklung ab. Im April haben die Erlöse nicht nur um ein Vielfaches über dem Niveau des vom Lockdown geprägten Vorjahresmonats gelegen, sondern auch schon wieder um 8 Prozent über den Einnahmen von April 2019 - ein starkes Signal für einen neuen dynamischen Aufwärtstrend.

Die Analysten seien bislang davon ausgegangen, dass Biofrontera die Erlöse aus dem Produktverkauf in diesem Jahr um 28 Prozent auf 30,5 Mio. Euro steigern könne, sehen sich in dieser positiven Einschätzung nach den Quartalszahlen bestätigt und halten daran fest. Das Unternehmen werde in den nächsten Monaten die Vertriebsaktivitäten für die Produkte Ameluz und Xepi intensivieren, wovon die Analysten sich eine weitere Beschleunigung des Aufwärtstrends versprechen.

Da es auch an den Kostenschätzungen nur geringfügige Änderungen gegeben habe, bleibt das Kursziel unverändert bei 6,80 Euro. SMC-Research sieht damit weiterhin sehr großes Erholungspotenzial für die Aktie und die Analysten stufen das niedrige Kursniveau angesichts der inzwischen deutlichen Aufwärtstendenz bei den Erlösen als eine gute Einstiegsgelegenheit ein. Ihr Urteil laute nach wie vor "Speculative Buy". Der spekulative Charakter der Empfehlung beruhe darauf, dass die Pandemie aktuell noch eine erhöhte Volatilität der Geschäftszahlen bedingt.

