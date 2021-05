Original-Research: B-A-L Germany Vz. - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu B-A-L Germany Vz.

Unternehmen: B-A-L Germany Vz.

ISIN: DE000A2NBN90



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 18.05.2021

Kursziel: EUR 2,50 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Senkung des Leerstands als Ziel des Jahres 2021



Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der B-A-L Germany und unser aus einem fundamentalanalytischen Wertschöpfungsmodell abgeleitetes Kursziel von EUR 2,50 je Aktie. Im vergangenen Jahr konnte B-A-L Germany die gesteckten Finanzziele vollumfänglich erreichen, insbesondere das Ziel, auf allen Ertragsebenen wieder ein positives Ergebnis zu erreichen.

Im vergangenen Jahr konnte B-A-L Germany die Umsätze auf EUR 0,262 Mio. von EUR 0,170 Mio. (+54,5% YoY) erhöhen. Verantwortlich hierfür war ein signifikanter Ausbau des Bestandsportefeuilles auf nunmehr 81 Wohnungen von 67 zum Jahresende 2019 und eine Erhöhung der vermietbaren Fläche auf 3.749 qm von 2.718 qm (+37,9% YoY). Beim operativen Ergebnis (EBIT) wurde nach zwei Verlustjahren in Folge mit EUR 0,014 Mio. wieder die Gewinnzone erreicht und die Management-Guidance erfüllt. Auch auf Nachsteuerebene erzielte B-A-L Germany mit EUR 0,002 Mio. wie angekündigt ein positives Ergebnis. Bei einem Immobilienbuchwert von EUR 2,266 Mio. errechnen sich für das Bestandsportefeuille Anschaffungskosten (inkl. der zwischenzeitlich durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen) in Höhe von rund EUR 600 je qm. Anhand von Mieten von rund EUR 7,50 je qm ergibt sich eine durchschnittliche Mietrendite von 14,9%. Dies macht die erheblichen Stillen Reserven des nach HGB bilanzierenden Unternehmens sichtbar.

Einzig die Leerstandsquote blieb mit aktuell 11% deutlich unter unseren Erwartungen, da Besichtigungstermine Corona-bedingt unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden mussten. Allerdings konnte B-A-L Germany das Bestandsportefeuille durch die Sachsen gut verfügbaren Handwerkerleistungen nach Angaben deutlich aufwerten, so dass nach u. E. zum einen die Leerstandsquote bis zum Jahresende 2021e signifikant verringert und zum anderen die Kaltmieten bei Neuvermietungen leicht angehoben werden dürften.



