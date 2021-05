Unterföhring (ots) - 18. Mai 2021.Martin steht wegen bandenmäßigem Drogenhandel vor Gericht, obwohl er persönlich keine Drogen verkauft hat und nie Mitglied einer Drogenbande war. Aber Martin soll im Darknet eine Handelsplattform gegründet haben. Jenke von Wilmsdorff zeigt am Dienstag in "JENKE.CRIME." auf ProSieben die Facetten dieses Falls.Es ist ein Präzedenzfall in der deutschen Justiz. Ein international hochaufmerksam verfolgtes Urteil. Martin soll zusammen mit zwei Komplizen im Darknet eine kriminelle Handelsplattform gegründet haben. Über Jahre sollen dort Daten, Drogen und Dokumente verkauft worden sein. In den USA wurde der Betreiber der weltweit größten illegalen Internet-Handelsplattform zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Welches Urteil erwartet Martin? Wie hat es der 31-Jährige geschafft, seine millionenschweren Machenschaften vor seiner Familie und seinem gesamten Umfeld jahrelang geheim zu halten? Was werden seine mutmaßlichen Komplizen, auf die Martin vor Gericht zum ersten Mal trifft, aussagen? Und fühlt der Angeklagte eine Verantwortung für seine Opfer?Jenke von Wilmsdorff begleitet Martin Ende April 2021 zum Prozessauftakt. Wer ist Martin wirklich?"JENKE. CRIME." - dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Sendung: JenkePressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4917490