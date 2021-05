Mailand (ots/PRNewswire) - - 22. Mai - Specialized Masters Tag der offenen TürAm 22. Mai veranstaltet die SDA Bocconi School of Management ihren ersten Specialized Masters Open Day, zu dem Hunderte von italienischen und internationalen Kandidaten erwartet werden. Eine hochinnovative digitale Plattform wird einzigartige und immersive Erfahrungen bieten, einschließlich der Möglichkeit, Vertreter der Schule zu treffen und die Reise der Teilnehmer durch die einzelnen Hauptmöglichkeiten zu benutzerdefinieren: Treffen, Chats, Orientierungsraum, Besuche, Präsentationen usw.Die Schule bietet eine breite Palette von spezialisierten Mastern an, sowohl Vollzeit für jüngere Kandidaten als auch Executive für erfahrenere Fachleute. Die Hauptprogramme reichen von Kunst- und Kulturmanagement über Mode & Design, Food & Beverage und Luxusmanagement bis hin zu Marketing, Strategie, Finanzen, Gesundheitswesen und öffentlicher Verwaltung.Die Bildung steht heute vor komplexen Herausforderungen, und das gilt insbesondere für die betriebswirtschaftliche Bildung: neue Wettbewerbsparadigmen und flexible Formate, digitale Lerntechnologien und ihre Auswirkungen, Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit des kontinuierlichen Lernens.Um die Herausforderungen der Zeitgenossenschaft zu bewältigen, ist der Hauptantrieb hinter der Strategie von SDA Bocconi und der Universität Bocconi Life Long Learning, die Generierung von relevantem Wissen, um ein kontinuierliches Lernen zu fördern.Der Zeitplan für den Tag der offenen Tür beinhaltet die Begrüßung durch den Dekan, gefolgt von den Präsentationen der Direktoren:10:30 - 11:30 CEST (auf Italienisch)MISA - Master in Imprenditorialità e Strategia AziendaleMIMS - Master in Management per la SanitàEMMAS - Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-AssistenzialiEMMAP - Executive Master in Management delle Amministrazioni PubblicheEMF - Executive Master in Finance11:45 - 12:45 CEST (auf englisch)MAFED - Master in Fashion, Experience & Design ManagementMAMA - Master in Arts Management and AdministrationMFB - Master of Management in Food & BeverageMCF - Master in Corporate FinanceMIHMEP - Master of International Healthcare Management, Economics and PolicyEMILUX - Executive Master in Luxury ManagementEMMS - Executive Master in Marketing & SalesIm Laufe des Tages ist es auch möglich, individuelle Treffen mit den Direktoren zu buchen, um die Inhalte Ihres Hauptprogramms zu erkunden.Weitere Infos und Details: https://www.sdabocconi.it/en/event/specialized-masters-open-day-online-20210522Video - https://www.youtube.com/watch?v=Xan_vRBHPvYLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1511542/SDA_Bocconi_School_of_Management_Logo.jpgOriginal-Content von: SDA Bocconi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117891/4917483