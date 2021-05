DJ PTA-News: CLEEN Energy AG: Gebündelte Kräfte für die Energiewende - CLEEN Energy AG wird exklusiver Umsetzungspartner der neuen Firma von Investor Michael Altrichter

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Haag (pta013/18.05.2021/09:35) - Investor Michael Altrichter will mit seinem neuen Unternehmen, der Altrichter Edtmayer Energy GmbH in den nächsten Jahren mit bis zu 50 Millionen Euro nachhaltige Energieprojekte finanzieren. CLEEN Energy AG wird als exklusiver Umsetzungspartner vor allem von der Erweiterung des Kundenportfolios und dem hohen Finanzierungsvolumen profitieren.

Gemeinsam mit der Altrichter Edtmayer Energy soll das ganze Spektrum der CLEEN Energy an Energiedienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik, Speicherlösungen, Elektro-Mobilität, Wärmepumpen sowie seit Kurzem auch Wasserstoffspeicher abgedeckt werden.

Die CLEEN Energy AG wird darüber hinaus neben der Planung, Errichtung und dem Betrieb der Anlagen die Altrichter Edtmayer Energy in Vertrieb und Vermarktung unterstützen. Zusätzlich erhält die CLEEN Energy die Option, die errichteten Anlagen nach einer gewissen Laufzeit in ihr eigenes Portfolio zu übernehmen.

"Die CLEEN Energy ist mit ihrem Track Record und ihrer Pionierrolle für grüne Lösungen in Österreich der ideale Partner und überzeugt bei der kompletten nachhaltigen Umrüstung", so Gründer Michael Altrichter. Der Investor beteiligte sich bereits 2017 an dem börsennotierten Unternehmen und ließ sich im Sommer 2020 auch in seinem Wohnhaus eine Photovoltaik-Anlage, Stromspeicher und Elektroladesäulen von der CLEEN Energy einbauen.

Die CLEEN Energy AG setzt mit der Partnerschaft einen weiteren wesentlichen Schritt für die Skalierung der Energiewende. "Für das Ziel, Österreich bis 2030 zu 100% mit Ökostrom zu versorgen, muss der privatwirtschaftliche Sektor voll mitziehen. Wir freuen uns daher, unseren Kundenkreis mit dieser Partnerschaft erweitern zu können.", so Lukas Scherzenlehner, CEO der CLEEN Energy.

