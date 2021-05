Hannover (www.anleihencheck.de) - Die in den USA in der vergangenen Woche gemeldeten Zahlen zur Entwicklung der Konsumentenpreise haben die bereits recht ambitionierten Erwartungen der Marktteilnehmer noch klar übertroffen, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Mit Blick auf die Headline-Rate sei für den Berichtsmonat April ein Wert von 4,2% Y/Y veröffentlicht worden. Die weniger volatile Kernrate habe immerhin um 3,0% Y/Y zugelegt. Diese Zahlen seien für das FOMC sicherlich noch kein großes Problem. Im Mai drohe aber ein weiterer Anstieg der Jahresrate. Auch andere US-Inflationsdaten (PPI und Importpreise) hätten im April zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...