Die letzte Woche war an den internationalen Aktienbörsen von deutlichen Korrekturen gekennzeichnet. Angesichts optisch weiter sehr hoher Aktienmarktbewertungen wie auch des weiterhin bestehenden Zinserhöhungsdrucks in den USA war dies für uns auch nicht sonderlich überraschend. Nur: Die fortgesetzte Underperformance von klassischen Wachstums- und Technologiewerten geht an deren zumeist langfristig weit überlegenen Gewinnperspektiven derzeit völlig vorbei und erzeugt gerade in diesem Segment gegenüber konjunkturzyklischen Konzernen und auch selbst den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...