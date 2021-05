Investor Michael Altrichter will mit seinem neuen Unternehmen, der Altrichter Edtmayer Energy GmbH in den nächsten Jahren mit bis zu 50 Mio Euro nachhaltige Energieprojekte finanzieren. Cleen Energy AG wird als "exklusiver Umsetzungspartner" vor allem von der Erweiterung des Kundenportfolios und dem hohen Finanzierungsvolumen profitieren, wie das Unternehmen mitteilt. Es soll das ganze Spektrum der Cleen Energy an Energiedienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik, Speicherlösungen, Elektro-Mobilität, Wärmepumpen sowie seit Kurzem auch Wasserstoffspeicher abgedeckt werden. Altrichter beteiligte sich bereits 2017 an dem börsennotierten Unternehmen. "Für das Ziel, Österreich bis 2030 zu 100 Prozent mit Ökostrom zu versorgen, muss der ...

