Gewinnt Europas Konjunktur an Fahrt?

Während in den USA im Fall der Markit-Einkaufsmanagerindizes eine Stagnation auf hohem Niveau erwartet wird, also weiter von deutlichen Produktionsausweitungen in nahezu allen Segmenten der Wirtschaft ausgegangen werden kann, dominiert in Europa vorerst weiter ein geteiltes Bild.

Steigende Kosten

Im Verarbeitenden Gewerbe ist die Stimmung der befragten Unternehmen schon seit Monaten sehr positiv. Insbesondere die exportabhängige Industrie brummt, vor allem aufgrund der Nachfrage aus China.

Zudem dürfte die Exportnachfrage aus den USA in den kommenden Monaten weiter zunehmen, angesichts der auf Hochtouren laufenden und durch fiskalische Unterstützungen angefeuerten US-Volkswirtschaft.

Einzig die deutlich zunehmenden Lieferengpässe bei vielen Vorprodukten und Rohstoffen, anhaltend knappe Transportkapazitäten sowie daraus resultierende teilweise extrem steigende Kosten könnten für eine leichte Abschwächung der expansiven Produktionserwartungen in der Industrie sorgen.

