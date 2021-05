18. Mai 2021 - Surrey, BC - American Manganese Inc. ("AMY" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Korean Intellectual Property Office ("KIPO") das Patent Nr. 10-2246670 für das Recycling von Lithium-Ionen-Batteriekathoden des Unternehmens (RecycLiCo) erteilt hat, was eine weitere Stärkung der internationalen Position von American Manganese im Bereich des geistigen Eigentums als Unternehmen mit einem fortschrittlichen Recyclingverfahren bedeutet. Südkorea ist für seine Innovation und Entwicklung in allen Bereichen der Lithium-Ionen-Batterie-Industrie, wie der Herstellung von Batterien, Kathodenmaterialien, Anodenmaterialien, Elektrolyten und Separatoren, bekannt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir ein koreanisches Patent erhalten haben, da es meiner Meinung nach eine bedeutende Anerkennung unserer Forschungs- und Entwicklungsstrategien darstellt", sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. "Wir sind weiterhin führend bei der Recycling-Innovation und benchmarken die Extraktionseffizienz und das Qualitätspotenzial unseres hydrometallurgischen Prozesses."

Die Erteilung des koreanischen Patents bestätigt, dass die Recycling-Forschung von American Manganese sowohl neuartig als auch innovativ ist, was wichtige Aspekte umfasst wie:

- Behandlung mehrerer Kathodenchemikalien wie Lithium-Kobaltoxid (LCO), Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC) und Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid (NCA).

- Methoden zur 100%igen Extraktion von Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium für alle getesteten Kathodenchemikalien.

- Methode zur 100%igen Lithiumextraktion durch einen neuartigen Locked-Cycle-Prozess.

Die rasch steigende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere für Elektrofahrzeuge, ist mit einer zunehmenden Sorge um Lithium-Ionen-Batterieabfälle und die kritische Materiallieferkette verbunden. Bestehende Recyclingprozesse hängen von komplexen und kostspieligen Verarbeitungsschritten ab, die schädliche Emissionen, Abwasser und schlechte Materialgewinnungsraten verursachen können, die eine weitere Verarbeitung und Raffination durch Dritte erfordern, bevor sie zu Lithium-Ionen-Batteriekathoden verarbeitet werden können. Das patentierte RecycLiCo-Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt, eine vollständig kreisförmige Lieferkette für Batterien zu schaffen, indem bis zu 100 % des Kathodenmaterials recycelt und neue Kathodenmaterialien regeneriert werden, die direkt in die Neufertigung von Batteriekathoden integriert werden können - und das alles mit minimalen Verarbeitungsschritten.

Das erteilte KIPO-Patent, das US-Patent der Nr. 10246343, das US-Patent der Nr. 10308523 und die Patentanmeldungen der nationalen Phase in China, Japan, Europa, Australien, Indien und Kanada stärken das Patentportfolio von American Manganese in Bezug auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batteriekathoden erheblich. Darüber hinaus hält AMY Patente in den USA, Südafrika, China und Kanada in Bezug auf die Mangan-Verarbeitung.

Um mehr über Patentgesetze weltweit zu erfahren und warum es wichtig ist, geistiges Eigentum zu schützen, klicken Sie bitte hier (https://saylordotorg.github.io/text_international-business/s17-02-intellectual-property-rights-a.html).

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Produzent kritischer Metalle mit einem Fokus auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCo-Verfahren. Das patentierte RecycLiCo-Verfahren wurde entwickelt, um eine umweltfreundliche Lösung mit geschlossenem Kreislauf für das Recycling von Kathodenmaterial zu bieten, das in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird. Das Recyclingverfahren bietet hohe Extraktion und Reinheit der Kathodenmetalle wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminiumoxid. Das RecycLiCo-Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt, recycelte Batterieprodukte herzustellen, die mit minimalen Verarbeitungsschritten nahtlos und direkt in die Wiederaufbereitung von Batterienkathoden integriert werden können.

