DJ RWE und BASF schmieden Klima-Allianz

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE und der Chemiekonzern BASF haben eine strategische Zusammenarbeit zur Erreichung der Klimaneutralität vereinbart. Dazu wollen beide DAX-Unternehmen am Freitag ab 11 Uhr genauere Details mitteilen, hieß es von RWE bereits am Montag. An der Pressekonferenz nehmen sowohl die RWE- und BASF-Vorstandsvorsitzenden Markus Krebber und Martin Brudermüller als auch der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, teil.

May 18, 2021 04:01 ET (08:01 GMT)

