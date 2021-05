Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 18. Mai hat HONOR offiziell die weltweite Verfügbarkeit des aktualisierten HONOR MagicBook 14 und HONOR MagicBook 15 angekündigt. Erhältlich mit den neuesten Intel® Core Prozessoren der 11. Generation und Intel® Iris® Xe Grafik, bietet die neue HONOR MagicBook Serie ein verbessertes Benutzererlebnis und unvergleichliche Leistung, alles verpackt in einem leichten und leistungsstarken kompakten Gehäuse. Mit einer Akkulaufzeit von 10,5 Stunden[1][2], einem Eye Comfort HONOR FullView Display für verbesserten Augenschutz und unterstützt durch das neueste Wi-Fi 6 und ein 2X2 MIMO Dual-Antennen-Design für schnellere und flüssigere kabellose Übertragungsgeschwindigkeiten, ist die HONOR MagicBook 14 und 15 Serie ab sofort in Großbritannien, Deutschland und Frankreich ab 849,90 EUR erhältlich."Die neue HONOR MagicBook Serie spiegelt unser Bestreben wider, eine globale, ikonische Tech-Marke zu werden, indem wir innovative, hochwertige Produkte mit bewährter Zuverlässigkeit anbieten", sagte George Zhao, Präsident von HONOR. "Ausgestattet mit einem der weltweit besten Prozessoren für dünne und leichte Laptops - dem neuesten Intel® Core Prozessor der 11. Generation - bietet die neue HONOR MagicBook Serie eine verbesserte Leistung und ist das ideale Gerät, um Anwendern zu helfen, ihre Arbeit, ihr Studium und ihre Unterhaltung zu optimieren."Sichern Sie Ihr digitales Wohlbefinden mit dem Eye Comfort HONOR FullView Display für verbesserten AugenschutzMit seinem 14 Zoll großen, atemberaubenden Eye Comfort HONOR FullView Display, einem 100%igen sRGB-Farbraum und einem Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse von 84 % bietet das neue HONOR MagicBook 14 ein beeindruckendes Seherlebnis mit lebendigen Farben und naturgetreuen Bildern, die es dem Benutzer ermöglichen, jedes Detail auf dem Bildschirm zu erfassen, sei es beim Lernen, Arbeiten oder Spielen.Perfekt für diejenigen, die viele Stunden vor einem Bildschirm verbringen. Die neue HONOR MagicBook Serie ist mit der TÜV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, der TÜV Rheinland "Flicker-Free" Zertifizierung und der neuen DC Dimming Technologie ausgestattet. Die kombinierten Funktionen wurden entwickelt, um schädliches blaues Licht zu minimieren und die Ermüdung und Belastung der Augen zu verringern. So wird das digitale Wohlbefinden der Benutzer gesichert und ein verbesserter Schutz der Augen und ein komfortables Seherlebnis den ganzen Tag über gewährleistet.Überragende Portabilität in schlankem und leichtem DesignMit seinem schlanken und leichten Design wiegt das HONOR MagicBook 14 nur 1,38 kg[3] und ist nur 15,9 mm[4] dünn. Damit passt es problemlos in die meisten Taschen und ermöglicht dem Benutzer ultimative Portabilität und unvergleichliche Leistung unterwegs. Der volllaminierte Bildschirm mit 1920 x 1080 Pixeln reduziert die Lichtreflexion auf dem LCD-Panel und sorgt so für eine realistische und naturgetreue Darstellung auch bei direktem Sonnenlicht. Erhältlich in Space Gray, sorgt das leichte Aluminiumgehäuse mit azurblauer Fase für ein elegantes Finish und macht es kompakt, schlank und stilvoll - perfekt für jede Gelegenheit.HONOR MagicBook Serie erhält Aufschwung durch neue leistungsstarke ProzessorenErhältlich mit dem neuesten Intel® Core i7-1165G7 Prozessor[5]der 11. Generation, hebt die neue HONOR MagicBook Serie die Leistung auf ein ganz neues Niveau. Im Vergleich zur Vorgängergeneration steigt die Gesamtleistung um 21 Prozent, bei einer maximalen Frequenz von 4,7 GHz.Die brandneue Intel® Iris® Xe-Grafik wurde entwickelt, um schwere und komplexe Aufgaben zu unterstützen, und bietet neben 16 GB DDR4-Dual-Channel-RAM[6] und 512 GB großem Speicherplatz ein reichhaltigeres Spielerlebnis und eine höhere Geschwindigkeit für Designer und Kreative bei der Verarbeitung von Multimediadateien, einschließlich Fotos, Videos und verschiedener Bearbeitungssoftware.Die HONOR MagicBook Serie ist mit einem überdimensionalen Lüfter und zwei Heatpipes ausgestattet, die eine effiziente Wärmeableitung ermöglichen, um auch bei intensivem Gaming eine überschaubare Temperatur aufrechtzuerhalten, während der Leistungsmodus (Fn+P) für anspruchsvolle Aufgaben, wie z. B. die Verwendung fortschrittlicher Design-Software, zur Verfügung steht und die Produktivität auf ein Maximum steigert. Mit dem vorinstallierten Microsoft Windows 10 (inklusive einer 1-monatigen kostenlosen Testversion von Microsoft 365) können Anwender mit der HONOR MagicBook-Serie viele der beliebtesten Produktivitätsprogramme und Spiele auf dem Markt nutzen.Angetrieben von einem gewaltigen 56 Wh High-Density-Akku bietet die neue HONOR MagicBook Serie eine überragende, ganztägige Akkulaufzeit[7], die durch eine 65 W-Schnellladung ergänzt wird, um Studium, Arbeit und Unterhaltung zu optimieren. Mit einer Akkulaufzeit von 10,5 Stunden[8] bei lokaler 1080P-Videowiedergabe mit einer einzigen vollen Ladung können sich Anwender auf die langlebige, erstklassige Leistung verlassen, die eine ganztägige Produktivität ermöglicht. Für alle, die unterwegs sind, kann der neue 65 W Schnelllader mit einem Gewicht von nur 200 g das Gerät in nur 30 Minuten[9] auf 44 % aufladen, während Reverse Charging verfügbar ist, wenn die HONOR MagicBook Serie ausgeschaltet ist, so dass Benutzer ihre Smartphones und andere Geräte auch unterwegs aufladen können.Geräteübergreifendes Multitasking und Multi-Screen-ZusammenarbeitDas HONOR MagicBook 14 und 15 sind beide mit Wi-Fi 6 und einem 2X2-MIMO-Dual-Antennen-Design ausgestattet, das drahtlose Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2400 Mbit/s ermöglicht, was etwa der 2,7-fachen Geschwindigkeit von Wi-Fi 5[10] entspricht.Mit der Multi-Screen-Zusammenarbeit ist es einfacher denn je, zwischen Smartphone und Laptop zu arbeiten. Benutzer können mit einem einfachen Tippen zwischen ihrem HONOR-Smartphone und der HONOR MagicBook-Serie kollaborieren. Bei der Multi-Screen-Collaboration können Benutzer ihren Smartphone-Bildschirm und ihre Dateien auf dem Laptop sehen; sie können ihre Dateien einfach per Drag-and-Drop verschieben und bearbeiten, wobei sie dieselbe Tastatur und Maus verwenden[11]. Der Laptop ermöglicht es dem Benutzer außerdem, genau dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat, ohne zwischen den Geräten hin- und herspringen zu müssen, was Multitasking einfacher denn je macht. Eine praktische Einschalttaste mit Fingerabdrucklesung ermöglicht einen sofortigen Zugriff beim Einschalten des Geräts für ein sichereres und müheloseres Anmeldeerlebnis.Preise und VerfügbarkeitAb dem 18. Mai wird das HONOR MagicBook 14 mit Intel® Core i7-1165G7 16GB+512GB und i5-1135G7 Prozessoren der 11. Generation in Großbritannien, Deutschland und Frankreich zu einem günstigen Preis von 1199,90 EUR und 849,90 EUR aus diesen Ländern erhältlich sein.Für diejenigen, die einen größeren Bildschirm suchen, kommt das neue HONOR MagicBook 15 mit einem atemberaubenden 15-Zoll Eye Comfort HONOR FullView Display, 100 % sRGB Farbraum und einem Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse von 87 %. Es wiegt nur 1,56 kg und ist mit dem neuesten Intel® Core i5-1135G7 Prozessor der 11. Generation erhältlich. Ab dem 18. Mai wird das HONOR MagicBook 15 in Großbritannien, Deutschland und Frankreich zu einem günstigen Preis von 949,90 EUR aus diesen Ländern erhältlich sein.Für weitere Informationen besuchen Sie HONOR online auf www.hihonor.com.Informationen zu HONORHONOR wurde 2013 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine globale, ikonische Tech-Marke zu werden und ein intelligentes Leben in allen Szenarien und über alle Kanäle für alle Menschen zu ermöglichen. Mit einem strategischen Fokus auf Innovation, Qualität und Service widmet sich HONOR der Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt durch seine F&E-Fähigkeiten und zukunftsweisende Technologie befähigen, über sich selbst hinauszuwachsen und mit seinem Portfolio an innovativen Produkten eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen.Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail newsroom@hihonor.comhttps://www.hihonor.com/global/products/laptop/honor-magicbook14-2021/https://www.hihonor.com/global/products/laptop/honor-magicbook15-2021/ (https://www.hihonor.com/global/products/laptop/honor-magicbook15-2021/)http://community.hihonor.com/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__community.hihonor.com_&d=DwMFaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=EtGuRW7LLM5nzwnv-_cZaUjudoo43EcjqaGyuvJ_p7Y&m=l2i3Z1WCUytDhDO9I2iX2dTCr714vYcXBVnbnvocjno&s=Ph4PaUUO8qlqJti-EHux2Rvn1NUIQtgpQYi0eYKbPyc&e=)https://www.facebook.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_honorglobal_&d=DwMFaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=EtGuRW7LLM5nzwnv-_cZaUjudoo43EcjqaGyuvJ_p7Y&m=l2i3Z1WCUytDhDO9I2iX2dTCr714vYcXBVnbnvocjno&s=SGwKAFmB6A6xIRnrWnEbAzgo91fcey2FHfX9Y8J3O54&e=)https://twitter.com/Honorglobal (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_Honorglobal&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=z6NkDSbQ0MPxuJwYRWb3QCaa5auCIx65St-iTYSD0rY&e=)https://www.instagram.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.instagram.com_honorglobal_&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=X534ODr1tR9SJg9Ghg7nh-1ZpRlny5BUiEQ8puuZWPs&e=)http://www.youtube.com/c/HonorOfficial[1] Die Akkulaufzeit basiert auf Tests, die im Labor mit einer Helligkeit von 150 Nit durchgeführt wurden. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach den Einstellungen Ihres Laptops und der Art der Verwendung des Laptops variieren.[2] Das MagicBook 14 mit der 11. Generation der i7 und i5 Version kann 10,5 Stunden für lokale 1080P Videowiedergabe unterstützen. Das MagicBook 15 mit der 11. Generation der i5 Version kann 7,6 Stunden für lokale 1080P Videowiedergabe unterstützen.[3] Gewicht der leichtesten Version des HONOR MagicBook 14. Das Gewicht der anderen Versionen kann je nach den tatsächlichen Produktunterschieden variieren.[4] Die Dicke beinhaltet nicht die Laptop-Füße. Die tatsächliche Messung der Dicke kann je nach Produktunterschieden variieren.[5] Die Verfügbarkeit variiert von Land zu Land.[6] 8 GB RAM ist auch für die HONOR MagicBook 14 mit der 11. Generation der i5 Version verfügbar.[7] Die Akkulaufzeit basiert auf Tests, die im Labor mit einer Helligkeit von 150 Nit durchgeführt wurden. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach den Einstellungen Ihres Laptops und der Art der Verwendung des Laptops variieren.[8] Die Akkulaufzeit basiert auf Tests, die im Labor mit einer Helligkeit von 150 Nit durchgeführt wurden. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach den Einstellungen Ihres Laptops und der Art der Verwendung des Laptops variieren.[9] Das Gerät wird im ausgeschalteten Zustand mit dem Standard-Ladegerät geladen. Das tatsächliche Ergebnis kann je nach Ladegerät und Art der Verwendung des Laptops variieren[10] Das Datenergebnis stammt aus den internen HONOR-Labors. Die tatsächliche Leistung kann in Abhängigkeit von Umgebungsstörungen und anderen Faktoren variieren.[11] Diese Funktion wird nur von der HONOR MagicBook 14 Serie mit PC Manager Version 10.0.2.99 oder höher unterstützt, die entsprechende von PC Manager bereitgestellte Treiber installiert haben. Diese Funktion ist nur mit ausgewählten NFC-fähigen Smartphones kompatibel, die die folgenden Bedingungen erfüllen: HONOR Telefone mit Magic UI 3.0 oder höher.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1511390/Upgraded_HONOR_MagicBook_14_15_laptops.jpgPressekontakt:Monica Ouyangouyangdan@hihonor.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118003/4917630