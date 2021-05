Innerhalb der nächsten Woche soll Clubhouse weltweit auch für Android verfügbar sein. Die App kämpft derweil mit rückläufigen Download-Zahlen und wachsender Konkurrenz. Die Android-Version von Clubhouse befindet sich seit Anfang Mai 2021 in einer geschlossenen Beta-Phase in den USA. Ab dem 18. Mai soll die App jetzt jedoch auch in Japan, Brasilien und Russland veröffentlicht werden. Ab Freitag morgen kommen dann auch Nigeria und Indien hinzu. Der Rest der Welt soll dann im Verlauf der nächsten Woche folgen, heißt es in einem Tweet des Anbieters. Clubhouse ging ...

