(shareribs.com) London 18.05.2021 - Der Goldpreis bewegt sich am Dienstag wieder nach oben und steuert auf die Marke von 1.900 USD. Gleichzeitig rutscht der US-Dollar weiter ab und verbessert damit das Umfeld für Rohstoffe. Die Inflationssorgen der Marktteilnehmer haben den Goldpreis in den vergangenen Tagen weiter nach oben getrieben. Das gelbe Metall bewegt sich in Richtung der Marke von 1.900 USD ...

