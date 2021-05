DJ Bafin-Chef Röseler: Erwarten kein NPL-Problem durch Corona

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Banken werden die Corona-Krise nach Einschätzung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in der Summe ohne Probleme durch notleidende Kredite (Non-performing Loans - NPL) überstehen. Der für Bankenaufsicht zuständige Exekutivdirektor Raimund Röseler wollte bei der Präsentation des Jahresberichts für 2020 das Scheitern einzelner Institute aber nicht ausschließen und forderte die Kreditinstitute zu noch härteren Sparanstrengungen auf.

Rösler sagte laut veröffentlichtem Redetext: "Deutsche Institute haben vielleicht ein Ertragsproblem. Sie hatten aber bislang anders als Banken in anderen Ländern kein NPL-Problem. Und wir erwarten dies auch jetzt nicht."

Laut Röseler kann die Bafin derzeit eine "Entwarnung" derzeit aber nur für die Branche als Ganzes geben. "Das eine oder andere Institut, das schon vor der Krise auf wackligen Beinen stand, übersteht die Pandemie möglicherweise nicht", sagte er. Es wäre bedauerlich, es sei aber nicht Aufgabe der Bafin, solche Marktaustritte um jeden Preis zu verhindern.

Wenn deutsche Institute dauerhaft wettbewerbsfähig sein wollten, müssen sie ihre Kosten noch viel rigoroser senken als bisher, sagte Röseler weiter. "In den letzten 15 Jahren ist die Cost-Income-Ratio der Institute eigentlich fast durchgängig gestiegen. Was nicht nur an sinkenden Erträgen, sondern auch an steigenden operativen Kosten lag", merkte er an. Und dann sei da noch die "galoppierende Digitalisierung", die die Geschäftsmodelle der traditionellen Institute auf eine harte Probe stelle. Die Pandemie wirke hier wie ein Beschleuniger.

