Berlin (ots) - Bestes Skript, Beste*r Interviewer*in oder Beste Produktion - in diesen und fünf weiteren Kategorien werden am 9. Juni 2021 die Sieger*innen des Deutschen Podcast Preises 2021 feierlich bekannt gegeben. Pünktlich zur Prime-Time um 20:15 Uhr startet die virtuelle Preisverleihung, die aufgrund der Corona Pandemie kurzerhand von Berlin ins Internet verlegt wurde: Auf der Website www.deutscher-podcastpreis.de verkünden das Moderatoren-Duo Ariana Baborie und Martin Tietjen per Videostream und natürlich per Podcast die Gewinner*innen in den insgesamt acht Kategorien - inklusive "Publikumspreis" und der neuen Kategorie "Bester Independent Podcast".Nach der finalen Bewertung durch die Crowd-Jury werden alle Gewinner*innen am 9. Juni 2021 verkündet und mit einer Verleihung auf der Website www.deutscher-podcastpreis.de und in den sozialen Medien auf Facebook, Instagram und Twitter gefeiert. Die Award-Zeremonie selbst startet, wie es sich für echten Premium-Content gehört, natürlich zur Primetime. Zwar entfällt das geplante Live-Event in Berlin, jedoch haben erstmals alle interessierten Podcastfans die Möglichkeit per Video dabei zu sein, wenn es heißt "Die Gewinner*innen sind ...?". Außerdem gibt es die Preisverleihung natürlich als Podcast auf den Partner-Plattformen Audible, AUDIO NOW, FYEO, Podimo, radio.de und Spotify zu hören.Sehens- und hörenswert: Die Preisverleihung als Stream, Podcast und via Social Media"Wir sind auf der Zielgeraden, die besten Podcast-Macherinnen und -Macher 2021 zu ehren. In diesem Jahr werden wir die Verleihung wieder standesgemäß als Podcast durchführen, aber zusätzlich auch als online Video Format. Denn wir finden, man darf auch mal sehen, wer die Gesichter hinter den großartigen Podcast-Produktionen sind. Ob auditiv oder visuell - feierlich und bunt wird es auf jeden Fall. Die Spannung und Vorfreude steigen bei allen Beteiligten. Wir sind stolz auf die vielen Einreichungen, die diesen Preis mit Leben füllen und zeigen, wie wichtig er ist", erklärt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale, Berlin.Moderation: Ariana Baborie und Martin Tietjen - selbst erfolgreiche Podcaster*innenDieses Jahr moderieren Ariana Baborie und Martin Tietjen als Team die Show und überreichen die Trophäen. Ariana Baborie ist selbst Podcasterin des Formats "Herrengedeck", Radio- und Fernsehmoderatorin und Autorin. Der Moderator Martin Tietjen ist mit "Then & Now" ebenfalls selbst Podcaster und als Radio-, Web- und Fernsehmoderator bekannt, u.a. für RTL und das ZDF.Echte Kunstwerke: Die Trophäen für die Gewinner - facettenreich und aus einem GussEin Preis für die besten Podcasts muss so besonders sein wie die facettenreiche Welt der Podcasts und ihre Macher*innen selbst. Darum gestaltet dieses Jahr Andrés Ribón Troconis die Awards für den Deutschen Podcast Preis. Der international renommierte Künstler schafft es, mit einem Minimum an Strichen ein Maximum an Botschaft zum Ausdruck zu bringen. Sein Stil wurde schon vielfach mit dem des großen Pablo Picasso in Verbindung gebracht. www.instagram.com/andresribont.Schirmherr des Publikum-Votings ist der Podcastverein. Die Initiative aus dem Ruhrgebiet engagiert sich seit Jahren für eine vielfältige Podcast-Community, unterstützt die Vernetzung und fördert den Nachwuchs der deutschsprachigen Podcast-Szene.Über den Deutschen Podcast PreisEs ist eine starke Allianz aus den größten Firmen der Branche, die sich hier zusammengetan hat. Zum Kreis der Allianz gehören der Gattungsverband Radiozentrale, die Bertelsmann Podcast-Plattform AUDIO NOW, der Vermarkter RMS Radio Marketing Service, der Bayerische Rundfunk und Deutschlandradio, die Podstars by OMR, die Audio-Plattform radio.de mit dem Podcatcher GetPodcast, Axel Springer sowie die Amazon-Tochter Audible, der Audio Streaming Service Spotify, SevenOne AdFactory und Acast. Neue Partnerfirmen sind die Podcast-App Podimo und Julep Media. Als Unterstützer*innen mit Produkt- und Dienstleistungen werden Ticketmaster, RØDE, Podigee, Patreon und Zebra-Audio.net dabei sein.Bildmaterial der beiden Moderator*innen und des Künstlers finden Sie unter: www.deutscher-podcastpreis.dePressekontakt:FREIBEUTER | PR & Social MediaChristian FischlerSchulterblatt 5820357 HamburgTel: +49 40 22 82 10 040Mail: cf@freibeuter.deOriginal-Content von: Deutscher Podcast Preis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154334/4917718