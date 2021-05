Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Schindler (ISIN CH0024638212/ WKN A0JJWH) hat den Zuschlag erhalten, insgesamt 129 Aufzüge für sechs Bürotürme zu liefern und zu installieren, die derzeit in der neuen ägyptischen Verwaltungshauptstadt gebaut werden - dem Hightech-Modell für Ägyptens Zukunft, so die Schindler Holding AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...