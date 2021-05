Ulm (ots) - Paracetamol ist einer der ältesten und meistverkauften Wirkstoffe gegen Schmerzen und Fieber, der sich zudem als gut verträglich und nebenwirkungsarm erwiesen hat. Mit dem neuen Paracetalgin von ratiopharm ist nun erstmalig ein Paracetamol-Produkt mit natürlichem Algin auf dem deutschen Markt erhältlich. Die einzigartige Kombination sorgt dafür, dass sich die Tablette innerhalb kürzester Zeit im Magen auflöst, wodurch der Wirkstoff deutlich schneller und besser vom Körper aufgenommen werden und die Wirkung rascher eintreten kann.Wer unter Schmerzen leidet, wünscht sich nichts mehr, als dass diese schnell wieder verschwinden. Gerade deshalb ist beispielsweise die Kombination aus dem Wirkstoff Ibuprofen und dem Wirkbeschleuniger Lysin so beliebt. Ibuprofen eignet sich jedoch nicht immer und nicht für jeden. Mit Paracetalgin von ratiopharm ist nun eine schnelle Alternative auf Paracetamol-Basis erhältlich, die besonders magenschonend ist.Paracetamol - bewährt und gut verträglichParacetamol weist im Gegensatz zu anderen Schmerzmitteln einige Vorteile auf. Vor allem für Menschen, die gesundheitlich vorbelastet sind, z. B. durch Asthma oder Allergien, Magenbeschwerden oder Bluthochdruck, ist in vielen Fällen Paracetamol das Mittel der Wahl. Durch sein günstiges Nebenwirkungsprofil ist es gut verträglich und schont den Magen. Zudem ist es das einzige nicht verschreibungspflichtige Schmerzmittel, das bei Bedarf während der gesamten Schwangerschaft eingenommen werden kann und auch bereits im Säuglingsalter geeignet ist.Im neuen Paracetalgin vereint ratiopharm den bewährten Wirkstoff Paracetamol mit natürlichem Algin. Mit dieser Kombination, die in Deutschland einzigartig ist, erfolgt der Wirkeintritt deutlich schneller als bei herkömmlichen Paracetamol-Tabletten.Paracetamol + Algin = innovative KombinationAlgin - genauer gesagt Alginsäure - wird aus der Braunalge gewonnen. Gelangt es in Kontakt mit Magensaft, quillt es auf und sorgt so dafür, dass sich die Tablette schneller auflöst. Das Paracetamol kann auf diese Weise rascher vom Körper aufgenommen und Schmerzen können schneller gelindert werden. Schon nach 10 Minuten beginnt Paracetalgin zu wirken und bereits nach 25 Minuten ist die maximale Wirkstoffmenge im Blut erreicht - bei herkömmlichen Paracetamol-Tabletten ist das nach 45 Minuten der Fall.Das ist Paracetalgin von ratiopharmParacetalgin wirkt sowohl gegen Schmerzen als auch Fieber. Es ist für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 4 Jahren, sowie bei Bedarf auch für Schwangere und stillende Mütter geeignet. Paracetalgin ist frei von Lactose, Gluten und Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs, wodurch die Anwendung auch für Vegetarier/-innen und Veganer/-innen möglich ist. Paracetalgin ist in einer Packungsgröße von 20 Filmtabletten mit je 500 mg Paracetamol erhältlich.Paracetalgin 500 mg FilmtablettenWirkstoff: Paracetamol. Anwendungsgebiete: Paracetalgin wird angewendet zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mittelschweren Schmerzen und/oder Fieber. Apothekenpflichtig.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 7/20.Teva GmbHUnsere rund 2.400 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel - einen günstigen Preis oder einen besonderen Service.Mit ratiopharm gehört Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke zu Teva Deutschland. ratiopharm steht seit über 40 Jahren für Arzneimittel von höchster Qualität zu einem günstigen Preis. Die Werbung mit den Zwillingen hat mittlerweile den Status eines Klassikers erreicht.Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort ist in Blaubeuren/Weiler.Teva GlobalTeva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Arzneimittel, um das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Generika und Spezialarzneimitteln mit einem Portfolio von über 3.500 Produkten, die nahezu alle therapeutischen Bereiche abdecken. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Medikament von Teva und werden dabei von einer der größten und komplexesten Lieferketten der Pharmaindustrie bedient. Neben unserer etablierten Präsenz bei Generika verfügen wir über bedeutende innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die unser wachsendes Portfolio an Spezial- und biopharmazeutischen Produkten unterstützen. Mehr auf www.tevapharm.com