Sie ist erste Wahl, wenn es darum geht, Interieurs zu optimieren. Die Dipl.-Ing. für Innenarchitektur und Moderatorin Eva Brenner sorgt mit Know-how und Empathie nicht nur im Fernsehen dafür, dass Menschen Zuhause im Glück sind. Auch worauf sie in der eigenen Küche nicht verzichten möchte, weiß sie ganz genau: "Ich brauche nur zwei Geräte zum Glücklichsein: meinen Gasherd und meinen Quooker (http://www.quooker.de/)".Unter zahlreichen Design- und Materialvarianten ist es Eva nicht leicht gefallen, ihren persönlichen Favoriten zu küren. Am Quooker Flex liebt sie das zeitlose Design und den flexiblen Zugauslauf, dessen Handlungsradius auch für Großformate wie Backblech und Spargeltopf reicht, konnte aber schließlich dem Retro-Charme des Fusion in Messing Patina nicht widerstehen. Er verändert durch Berührung im täglichen Gebrauch über die Zeit seine Farbe und erhält so die namensgebende individuelle Patina. Das Reservoir CUBE, welches die Kochend-Wasserhahn-Optionen kalt, warm und 100°C kochend noch um gekühltes und gefiltertes, stilles oder sprudelndes Wasser aus nur einem Hahn ergänzt, rundet die neue Komfort-Dimension in Evas Küche ab.Wofür setzt sie den Quooker im Laufe des Tages ein? "Für Kaffee und Tee, ein schnell gezapftes Sprudelwasser, Pasta und blanchiertes Gemüse, um Schneidebrett und Messer zu desinfizieren oder Kerzenwachs zu entfernen". Dabei schätzt die Wohn-Expertin seinen niedrigen Energieverbrauch, denn Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind ihr wichtig - bei der Ernährung genauso wie bei der Entscheidung für energieeffiziente Haushaltshelfer.Ihr Neuzugang, der Quooker, spart Zeit, Wasser, Energie und PET-Flaschen ein und bereitet ihr damit in jeder Hinsicht Vergnügen. Wenig verwunderlich: Eva hat eine Vorliebe für gutes Design und kombiniert es gern mit simplen Einrichtungslösungen. Der Quooker hält ihre Arbeitsfläche frei von diversen Einzelgeräten. Funktionaler Purismus, den sie schätzt und dessen Wirkungsweise sie mit den unterschiedlichen Reservoirs kennengelernt hat. Beim ersten Blick hatte selbst die erfahrene Einrichterin vor der Frage gestanden: "Alles aus einem Hahn - wie geht denn das?", gesteht sie lachend. Inzwischen weiß Eva Brenner alles über den Quooker und setzt ihn täglich ein, überzeugt und mit viel Spaß - sozusagen: in der Küche im Glück.