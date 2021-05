Doré Copper Mining treibt nicht nur die Arbeiten hin zur Produktion von Gold und Kupfer voran, sondern auch die weitere Exploration der verschiedenen Vorkommen. Nun meldeten die Kanadier gute Bohrergebnisse vom Flaggschiffprojekt Corner Bay mit hohen Kupfergraden.

Doré Copper Mining: Corner Bay könnte auf 5 Mio. Tonnen mit 3% Kupfer kommen

Das laufende Bohrprogramm auf dem Corner Bay-Projekt sorgt weiter für gute Laune bei Doré Copper Mining (1,08 CAD | 0,72 Euro; CA25821T100). Das Unternehmen meldete nun neueste Daten von dem Gold-Kupfer-Projekt in Québec. So stieß man unter anderem in Bohrloch CB-21-28 auf 5,05 Prozent Kupfer über eine Länge von 3,7 Metern. Ein Teilabschnitt von 1,8 Metern wies sogar 9,12 Prozent Kupfer auf. Alle Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle. Mit den Resultatetn verlängert man den Strike um 200 Meter auf nunmehr 900 Meter. Laut CEO Ernest Mast verbessert sich die Lage in den Laboren in Québec zusehends, so daß weitere Bohrergebnisse zügiger gemeldet werden können als in den vergangenen Monaten. Mast glaubt, dass man auf Corner Bay auf ein Kupfervorkommen ...

