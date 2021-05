Mettmann (ots) - eismann plant, in diesem Jahr mindestens 10.000 Bäume zu pflanzen. Die ersten 1.000 Bäume davon wurden Ende März an Kitas ausgeliefert, die an der Apfelbaum-Aktion des Tiefkühl-Spezialisten eismann teilgenommen haben. Bis Ende März versendete eismann die Viertelstamm-Apfelbäume der Sorte "Elstar" per Post an diese Einrichtungen. In zahlreichen Kitas haben die Kinder samt Erzieher die Bäumchen bereits gepflanzt - unter anderem auch in der (auf dem unten verlinkten Foto) Kita Kunterbunt. Dort ließ es sich eismann-Geschäftsführer Elmar Westermeyer in seiner Heimatstadt Delbrück nicht nehmen, bei der Einpflanzung persönlich dabei zu sein. Der Lebensmittel-Lieferdienst setzt mit seiner Spendenaktion "Apfelbäume für KITAs" ein Zeichen für Nachhaltigkeit und möchte Kinder für die Natur sensibilisieren."Wir haben viele Danke-E-Mails von den Einrichtungen erhalten. Die Erzieher und Kinder freuen sich sehr über ihren Apfelbaum und das Pflanzen im Garten", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer der eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH. "Mit einem eigenen Apfelbaum im Garten lernen die Kinder mehr über das heimische Obst und über gesunde Ernährung."eismann verstärkt soziales EngagementMit der Spendenaktion "Apfelbäume für KITAs" weitet der Lebensmittel-Lieferdienst sein soziales und nachhaltiges Engagement aus und knüpft an frühere Aktionen an. Unter dem Motto "Ohne Schweiß kein Eis" liefen rund 70 eismann-Mitarbeiter und Handelsvertreter, unter ihnen auch der Geschäftsführer des Tiefkühl-Spezialisten, Elmar Westermeyer, im August 2020 insgesamt 5.561 Kilometer. Für jeden gelaufenen Kilometer spendete eismann zwei Euro an den Verein "Mutige Kinder". Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche, die in einem von Armut und Gewalt geprägten Umfeld aufwachsen.Ein passendes Bild zur Aktion finden Sie hier: www.eismann.de/pm-apfelbaumÜber eismann:Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit über 40 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Mehr als 800 selbstständige Handelsvertreter und etwa 400 Mitarbeiter kümmern sich um ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.Pressekontakt:eismann Tiefkühl-Heimservice GmbHPatrick SchöweTelefon: +49 (0) 2104 219 846E-Mail: presse@eismann.deFaktenkontor GmbHDennis LindTelefon: +49 (0) 40 253185129E-Mail: Dennis.Lind@faktenkontor.deOriginal-Content von: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82724/4917822