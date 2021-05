K9 Gold Corp. gab kürzlich bekannt, dass es seine Privatplatzierung abgeschlossen hat. In deren Rahmen wurden 7.499.934 Einheiten für einen Bruttoerlös von 2.249.980 Dollar in Einheiten für je 0,30 Dollar ausgegeben. Eric Sprott nahm mit 2.000.000 Dollar an der Privatplatzierung teil.



Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant. Jeder Kaufwarrant berechtigt den Halter innerhalb von 36 Monaten eine weitere Aktie zu einem Preis von 0,40 Dollar zu erwerben. Die Nettoeinnahmen sollen für Bohrungen und Exploration an Stony-Lake-East-Goldprojekt sowie allgemeine Kapitalzwecke verwendet werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

SPROTT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de