DJ Bafin/Röseler: Keine Anzeichen für weitere Schäden durch Archegos

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) rechnet nach den Worten ihres Exekutivdirektors für Bankenaufsicht, Raimund Röseler, derzeit nicht damit, dass sich für deutsche Banken weitere Belastungen durch die Zahlungsunfähigkeit des US-Hedgefonds Archegos Capital Management ergeben werden. "Dafür gibt es im Moment keine Anzeichen", sagte Röseler in der Jahrespressekonferenz auf eine entsprechende Frage.

Der Zusammenbruch von Archegos hat in der Bankenlandschaft für herbe Verluste gesorgt. Am härtesten traf es die Credit Suisse, die eine Belastung von 5,5 Milliarden Dollar auf die Bücher nehmen musste. Bei der UBS fielen 774 Millionen Dollar an, Morgan Stanley verlor 910 Millionen Dollar. Der japanischen Bank Nomura riss der Kollaps ein Loch von rund 2,3 Milliarden US-Dollar in die Bilanz.

May 18, 2021 05:32 ET (09:32 GMT)

