Der chinesische Smartphone-Hersteller Vivo hat mit dem Vivo X60 Pro 5G sein neues Topmodell für den deutschen Markt angekündigt. Das Gerät kommt wie sein Vorgänger mit einer Gimbal-Kamera, nun aber mit Zeiss-Optik. Vivo ist in Deutschland seit Oktober 2020 aktiv und hatte zum Einstieg sein damaliges Topmodell X51 5G vorgestellt. Nun folgt der Nachfolger X60 Pro 5G, der sich optisch an das X51 anlehnt, aber in vielen Belangen verbessert wurde. Preislich bleibt der Hersteller mit dem Smartphone knapp unterhalb der 800-Euro-Grenze. Was steckt drin? Vivo X60 Pro 5G: Oberklasse-Ausstattung im schlanken ...

