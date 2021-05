Mainz (ots) - Die Personality-Show "Studio Schmitt" bekommt eine zweite Staffel. ZDFneo gibt 16 neue Folgen bei der Seapoint Productions GmbH in Auftrag. Nach einer Sommerpause wird Moderator Tommi Schmitt ab Ende August wieder donnerstags ab 20.15 Uhr in der ZDFmediathek und ab 22.15 Uhr in ZDFneo zu sehen sein.In ZDFneo erreichte "Studio Schmitt" mit den bisher fünf ausgestrahlten Sendungen bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt einen Marktanteil von 2,2 Prozent (0,15 Millionen, davon 0,07 Millionen der 20- bis 29-Jährigen). Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei 1,2 Prozent (0,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer). Die Auftaktsendung am Donnerstag, 8. April 2021, war die drittstärkste ZDFneo-Sendung in der jungen Zielgruppe im April: 3,2 Prozent Marktanteil und 0,23 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen zwischen 14 und 49 Jahren.In der ZDFmediathek erzielten die bisher fünf abrufbaren Shows bis einschließlich Sonntag, 16. Mai 2021, insgesamt 2,01 Millionen Sichtungen (durchschnittlich 401.000 Sichtungen / 0,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Folge). Die höchste Nutzung erreichte hierbei bis dato die zweite Folge mit 545.000 Sichtungen (0,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer), gefolgt von Folge 1 mit 526.000 Sichtungen (0,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer).Die laufende erste Staffel umfasst noch drei Shows: Am Donnerstag, 20. Mai 2021, begrüßt Moderator Tommi Schmitt den Psychologen und Autor Dr. Leon Windscheid. Am Donnerstag, 27. Mai 2021, wird der Journalist und Bestseller-Autor Constantin Schreiber zu Gast sein. Zum Abschluss der ersten Staffel, Donnerstag, 3. Juni 2021, wird Unternehmer Frank Thelen ins "Studio Schmitt" kommen.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70 12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/studioschmitthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4917895