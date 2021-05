Märkte am Dienstag: Neues Rekordhoch beim DAX - Trendwende bei Sixt geschafft?

Der DAX ist am Dienstagvormittag auf ein neues Rekordhoch bei 15.538 Punkten geklettert. Auch wenn die anfänglichen Kursgewinne am Dienstagmittag teilweise wieder abgegeben worden sind, zeigen die Kurspfeile für den DAX wieder klar nach oben. Das nächste Kursziel ist die 16.000er-Marke.

DAX +0,3% 15.442 MDAX +0,5% 32.281 TecDAX -0,2% 3.328 SDAX +0,6% 15.821 Euro Stoxx 50 +0,3% 4.017

Delivery Hero: Talfahrt vorerst gestoppt

Am Dienstagmittag verzeichnen 20 Aktien im DAX Kursgewinne, während zehn Titel in der Verlustzone notieren. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Delivery-Hero-Aktie (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43) die um zwischenzeitlich über drei Prozent gewann und damit die jüngste Korrektur vorerst beendete.

Sixt: Aktie mit neuem Rekordhoch

Ebenfalls mit Spannung verfolgt wird die weitere Kursentwicklung der im SDAX notierten Stammaktie von Sixt (WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326), die am Dienstag zeitweise wieder einmal auf ein neues Rekordhoch kletterte. Wie die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, geht es für die Geschäfte des Auto-Vermieters seit März wieder spürbar aufwärts. Wegen zu erwartender hoher Mietpreise in der Sommer-Saison könnte die operative Trendwende nach oben in Kürze geschafft werden.

Bei Sixt zeichnet sich seit dem März eine operative Trendwende zum Besseren ab. Die Aktie kletterte am Dienstag auf ein neues Allzeithoch. (Bildquelle: Pressefoto Sixt)

Dermapharm: Starke Zahlen und positiver Ausblick

Bei den Nebenwerten steht außerdem unter anderem Aktie von Dermapharm (WKN: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8) im Fokus. Nach einem starken Ergebnis im ersten Quartal wurde der positive Ausblick für das Gesamtjahr 2021 bestätigt.

