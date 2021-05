Bonn (ots) - Leid, Zerstörung, Wut, Trauer auf beiden Seiten - der Nahe Osten kommt einfach nicht zur Ruhe. Eine Lösung des Konflikts, ein Plan wie Israelis und Palästinenser als Nachbarn in Frieden miteinander leben können, scheint in diesen Tagen weiter entfernt als je zuvor. Und doch notwendiger als je zuvor.Wie könnte der Weg aus der Spirale der Gewalt aussehen? Wie schafft man Vertrauen zwischen Israelis und Palästinensern? Was muss die internationale Staatengemeinschaft jetzt tun?Anke Plättner diskutiert mit:Shir Gideon, Israelische Botschaft BerlinSuleiman Abu Dayyeh, Palästinensische Abteilung Friedrich-Naumann-Stiftung JerusalemHalima Alaiyan, setzt sich für Verständigung zwischen palästinensischen, israelischen und deutschen Jugendlichen einChristian-Peter Hanelt, Nahost-Experte Bertelsmann-StiftungPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4917903